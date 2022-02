DOSSIER DEBITI in Umbria, la crisi sta facendo saltare gli accordi su rate e scadenze. Dramma famiglie e imprese. "Serve Pace Fiscale"

Entro il 28 febbraio dovrà essere pagata la rata della rottamazione-ter come da piano ordinario di rateazione; anche se in realtà si ha tempo per il pagamento fino al 7 marzo 2022, grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti, per non decadere...