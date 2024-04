Verso le elezioni, "Il futuro non si ferma" e Margherita Scoccia vara i "Martedì letterari"

Sono quattro gli eventi culturali organizzati al comitato elettorale "Il futuro non si ferma" di Margherita Scoccia a Perugia. La rassegna "Martedì letterari" si svolgerà nella sede di via Palermo 100, presidiata dai volontari e dai sostenitori della candidata sindaco per il centrodestra e i civici alle prossime elezioni comunali. Il programma culturale prevede la presentazione di alcuni libri, incontri, talk, conferenze e dibattiti. Verranno affrontate questioni legate alla storia, all’attualità e al futuro della città di Perugia.



All’appuntamento del 30 aprile (ore 18) si parlerà di «Perugia e dintorni in noir». Saranno presenti Michele Chierico, autore del libro «La pista ciclabile» (Futura Libri) che racconterà delle vicende dell’avvocato Ridoni e dei delitti del Trasimeno, Federico Mazzi che ha scritto il romanzo giallo «Frammenti d’anime. Come schegge impazzite» (Infuga Edizioni) e Monica Lucacci che si soffermerà invece su «Crepundia 2. L’evocazione» (Futura Edizioni) e del suo viaggio verso un maniero misterioso.



Il 14 maggio, invece, sarà il momento di «Perugia racconta»: alle 18 Rita Boini parlerà del suo libro «Guardie, ladri e poveri cristi» (edito da Futura Libri), tredici storie vere, ambientate a Perugia, i cui protagonisti sono persone del popolo o della piccola borghesia coinvolte, loro malgrado, in fatti di cronaca. Alla conferenza parteciperanno anche Costanza Bondi e Fabio Versiglioni: il ricavato verrà devoluto in beneficenza per gli Asili Notturni.



Si riprende il 21 maggio con «Voleri e valori in Patria e iniziazione»: alle 18 l’appuntamento è con Elena e Luisa Ferraris che parleranno del libro di Luigi Ferraris intitolato «Cosa dobbiamo a noi e all’umanità» (Crisopea Edizioni). A seguire ecco il giornalista Umberto Maiorca che presenterà la sua opera «Patria» dedicata ad alcuni simboli dell’Italia come il Tricolore, l’Inno e il Milite Ignoto.



L’ultimo appuntamento è in calendario per il 28 maggio e sarà dedicato a «Perugia: antichi fasti, fatti e misfatti»: alle 18 interverranno Liana Francisci, autrice del libro «Pietro Vannucci. Il Perugino» (Fabrizio Fabbri editore) contenente documenti e riflessioni sulla sepoltura del Meglio Maestro d’Italia a Fontignano. Sarà quindi la volta di Maria Chiara Bisacci che ha dedicato la sua opera a «La battaglia di Sant’Egidio» del 12 luglio 1416 (Intermedia Edizioni) la quale, tra le altre cose, racconta le avventure di Braccio Fortebracci alla conquista di Perugia. Chiuderà il cerchio degli appuntamenti Laura Boco con «La porta di Vulcano» (pubblicato da Libreria Editrice Mandragola).