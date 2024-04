Verso le elezioni: "Una voce in Comune", reading e incontri musicali al comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi

Entrano nel vivo le iniziative dell’Alleanza per la vittoria, la coalizione che sostiene la candidatura a sindaca di Perugia di Vittoria Ferdinandi. Iniziative che andranno ad animare il Comitato elettorale da qui a giugno.

Domani alle 19 parte “Una voce in Comune”, il format in cui ad essere ospite saranno personalità di primo livello nelle città di Italiane e non solo. Personalità simbolo di realtà inclusive e moderne. Il primo ospite è il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, un under 35 che ha fatto dell’impegno per la propria città la sua vocazione, mettendo al centro dell’attività i cittadini.

Non solo incontri e dibattiti, però, nel Comitato elettorale di Vittoria Ferdinandi sindaca. Domani alle 17.30 ci sarà il reading “Il re ombra” che vedrà coinvolte Elena Costanzi, Carlo Floris; Fabio Furiosi; Kidest Hailè Dereje. Musica a cura di M. Fabio Lombrici.

Musica il 1° maggio, a partire dalle 18, con le esibizioni di Daruma, Giant Gummy Bears e Nur. Venerdì 3 maggio alle 19 è il momento di “Poeti per la Vittoria” con Ombretta Ciurnelli, Walter Cremonte, Antonia Fuccella. Antonella Giacon, Rita Imperatori, Donato Loscalzo, Anna Martellotti, Caterina Martino, Vera Lucia de Oliveira, Paolo Piazza, Deanna Scarabattoli.

Ancora un reading il 10 maggio alle 19. L’argomento sarà “Storie per la cittadinanza”, con la voce di Michele Volpi. Mercoledì 15 maggio ‘Nomi. Cose. Città.”, ovvero incontri, letture e spettacoli e molto altro, a cura di Ilenia Adornato e Giovanni Dozzini. Venerdì 17 maggio alle 18 la performance di Marco Pandolfi. Sabato 18, a partire dalle 19, il concerto di Gabriele Buonasorte. Sabato 25 alle 17 laboratorio di scrittura autobiografica a cura di Marina Biasi. Mercoledì 29 maggio prevista la performance “Il viaggio” con Teresa Zelante e Antonio Ballarano.