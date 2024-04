Perugia, fa shopping a spese di un altro

Sedici transazioni indebite con la carta rubata. La polizia di Perugia ha denunciato un 30enne, cittadino straniero, regolarmente soggiornante in Italia, per indebito utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.

La vittima si è accorta che sulla sua carta di credito erano state addebitati numerosi acquisti sotto soglia – per i quali non è necessaria la digitazione del pin di sicurezza - effettuate in svariati esercizi commerciali della zona intorno alla stazione di Fontivegge e ha denunciato l’accaduto alla polizia. L'uomo è stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza dei negozi.