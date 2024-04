Perugia, ora si pensi al calcio giocato. A partire da Cesena

L'incontro di ieri avvenuto a Pian Di Massiano, ampiamente documentato da questa testata, tra Massimiliano Santopadre e Claudio Sciurpa deve essere messo nel cassetto dei ricordi. Almeno per il momento.

Piaccia o non piaccia è così, per il fatto che c'è una stagione da portare a termine al massimo delle proprie potenzialità fisiche, tecniche e mentali. I playoff sono una competizione a parte e da qui a dire che il Perugia possa facilmente riconquistare la B ce ne passa, ma quanto avvenuto in passato, ad esempio lo scorso anno, insegna che tutto è possibile. Il Foggia, da quarto, è arrivato in finale perdendo contro il Lecco anche a causa di grossolani errori arbitrali.

La società in questi giorni ha avuto il suo bel daffare per tranquillizzare la squadra, che ora sarà attesa ad un rush finale convincente, a partire dalla trasferta di Cesena di domenica prossima, che chiuderà la regular season. Non sarà una gita turistica: c'è la possibilità, non molto elevata, di piazzarsi come miglior quarta, con tutti i vantaggi che questo può comportare.

Rischio zero

Al Manuzzi non saranno in campo i diffidati (domani, al termine della rifinitura, prevista per le 11 di mattina, verrà presa una decisione circa una loro convocazione) e quei giocatori alle prese con acciacchi fisici. Uno di questi potrebbe essere Alessandro Seghetti, che ha svolto differenziato e verrà valutato nelle prossime ore. Tornerà, dopo l'infortunio al polso, il giovane centrocampista Giovanni Giunti.

Quindi la formazione potrebbe vedere un 3-5-2 disposto nel seguente modo: Mezzoni (o Souarè), Angella e Dell’Orco in difesa; centrocampo con Cudrig (o Mezzoni), Agosti, Bartolomei, Kouan e Bozzolan; attacco con Matos e Vasquez (o Sylla).

Slittamento playoff? Possibile

Il Perugia, nella lotteria degli spareggi promozione, entrerà in scena con il turno del 7 maggio, ma il rischio di dover attendere una settimana in più non è campato in aria. Il Taranto ha confermato con i fatti le proprie intenzioni presentando ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro i 4 punti di penalizzazione ricevuti nel corso del campionato. Per saperne qualcosa in più in merito bisognerà attendere.