VIDEO Prima la Salute, il manifesto presentato da Patto Avanti

Per Patto Avanti la Sanità è in prima linea, presentato il manifesto con 10 criticità e 10 proposte per migliorare la sanità nella nostra regione. Il 22 marzo era stata presentata la lista che appoggia la candidatura della Ferdinandi. Oggi le forze politiche insieme per il manifesto elettorale