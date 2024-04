Invecchia la forza lavoro in Umbria: analisi e dati dal 2018 al 2023

Nel 2023, l'Umbria ha registrato una crescita dell'occupazione superiore a quella italiana ma con una forza lavoro invecchiata. È quanto riportato dall'Agenzia Umbria Ricerche nell'analisi svolta dalla ricercatrice Elisabetta Tondini, responsabile Area di Ricerca “Processi e trasformazioni economiche e sociali”.

Nel 2023, la maggior parte degli occupati in Umbria rientra nella fascia d'età tra i 35 e i 64 anni, con una percentuale superiore rispetto alla media italiana. Inoltre, più del 40% degli occupati ha superato i 50 anni, indice di un mercato del lavoro che si sta spostando verso una popolazione più anziana: “Il tasso di crescita dal 2018 al 2023 dello stock di occupati mostra il primato degli ultra-sessantaquattrenni (+36,8%), segue la fascia 50-64 anni (+15,6%) e infine la giovanissima (+9,2%)” spiega Tondini.

E ancora: “Rispetto invece all’ultimo anno, flettono i giovanissimi umbri occupati (a fronte dell'aumento nazionale) mentre aumentano i 25-34 enni, relativamente più che in Italia. Prosegue invece il calo, soprattutto nella regione, dei lavoratori tra 35 e 49 anni, quelli tradizionalmente più numerosi e che, già dalla fine del secolo scorso, hanno imboccato il sentiero del declino. Al contrario, i 50-64 enni e, ancor di più, gli occupati con oltre 64 anni hanno registrato in un anno un incremento notevole, più intenso che su base nazionale, che di fatto ha determinato la crescita dello stock occupazionale complessivo (15-89 anni) degli umbri più marcata di quella degli italiani”.

L'esperta Tondidi, nell'analizzare le dinamiche del mercato del lavoro influenzate dall'invecchiamento demografico, sottolinea come i cambiamenti nelle politiche pensionistiche e l’aumento dell’attività lavorativa femminile abbiano contribuito a un’età media più elevata dei lavoratori.

Con il prossimo pensionamento dei baby boomers e la ridotta numerosità delle generazioni successive, si prevede che il lavoro sarà per lo più svolto da persone anziane. Questo scenario pone sfide significative in termini di competenze lavorative, in un contesto dove la tecnologia progredisce rapidamente e tende a essere dominata dai giovani, che sono in numero decrescente.

La questione si aggrava ulteriormente in Italia e in Umbria, dove le aziende si trovano di fronte alla difficoltà di reperire sul mercato le figure professionali necessarie, un problema che si manifesta a livello globale. Tondidi evidenzia quindi la necessità di una strategia che possa gestire efficacemente queste dinamiche, garantendo al contempo l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori più anziani e l'integrazione delle nuove generazioni nel mercato del lavoro.