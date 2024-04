Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 27 e domenica 28 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta area depressionaria centrata sul Mare del Nord (1000 hPa) si espande sul continente europeo e sul Mediterraneo fino alle coste settentrionali africane. In seno a essa si vanno sviluppando impulsi perturbati secondari che manterranno condizioni di tempo instabile nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 27 aprile "nuvolosità irregolare in transito prevalentemente innocua, salvo qualche possibile isolato piovasco pomeridiano a ridosso dei crinali appenninici. Venti: prevalentemente moderati meridionali con qualche rinforzo nelle ore centrali della giornata. Temperature: in aumento, anche sensibile nei valori massimi".

Domenica 28 aprile "poco nuvoloso per velature in transito e sporadici addensamenti cumuliformi pomeridiani a ridosso dei rilievi principali. Non si prevedono precipitazioni. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, soffieranno dai quadranti nord-orientali dal pomeriggio. Temperature: in aumento sensibile, specie le massime che torneranno su valori tipicamente primaverili".