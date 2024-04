Rottama il furgone sotto sequestro e finisce sotto processo

“Siamo venuti e confiscare il furgone che era sotto sequestro” e il custode del mezzo indica un cubo di metallo gettato in un angolo. E per questo finisce sotto processo per sottrazione o distruzione di beni soggetti a sequestro, rischiando la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 a 516 euro.

L’imputato, difeso dagli avvocati Fabrizio Castelvecchi e Maria Mercedes Pierotti, è accusato di aver non aver custodito un furgone che era stato sequestrato, ai fini della confisca, dall’autorità giudiziaria. Quando le forze dell’ordine erano andate a eseguire la confisca non avevano trovato il furgone e lo stesso custode avrebbe detto che il mezzo era stato distrutto con una tranciatrice meccanica e ridotti ad un cubo di metallo con una pressa.

La dichiarazione dell’imputato, però, non è utilizzabile in dibattimento perché non è stata acquisita come vuole la legge. Tanto che la Procura di Perugia ha modificato il capo di imputazione con l’omessa custodia del mezzo sottoposto a sequestro. Dopo la notifica della nuova imputazione il giudice ha rinviato per iniziare a sentire i testimoni.