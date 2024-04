Sant’Anatolia di Narco pronta a trasformarsi in un giardino fiorito: si avvicina Primavera in Valnerina

Sant’Anatolia di Narco è pronta a trasformarsi in un giardino colorato, fiorito e profumato e ad accogliere tanti visitatori per la XVII edizione di Primavera in Valnerina, mostra mercato del giardinaggio e del florovivaisimo, in programma nell’Abbazia dei santi Felice e Mauro martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio. È ormai uno degli eventi più importanti del settore nel Centro Italia, punto di riferimento e appuntamento immancabile per espositori selezionati provenienti da diverse parti della penisola. In una cornice unica, nel cuore della Valnerina, in un’area ampliata e rinnovata, i cui colori e profumi creano un’atmosfera molto suggestiva, saranno presenti circa 50 espositori e produttori qualificati con una proposta varia e di grande qualità che spazia tra piante insolite, officinali, pelargoni, peonie, rose, orchidee, camelie, fruttiferi, ortive, piante rare e zafferano, ma anche ceramiche artistiche, arredamento da giardino e gioielli con fiori. La mostra mercato sarà aperta il 30 aprile dalle 10 mentre il primo maggio gli stand si potranno visitare dalle 9.30. La kermesse, organizzata con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini, prevede accanto all’esposizione, tante attività: laboratori, passeggiate, dimostrazioni e una ricca proposta per i più piccoli, nell’ambito del cartellone ‘Primavera for kids’. In particolare, per i bambini, ci saranno nella prima giornata alle 16 l’iniziativa ‘Piccoli periti agrari’ con osservazioni al microscopio, studio degli insetti e degli alveari per capire l’importanza di queste piccole creature per l’ecosistema a cura di Istituto tecnico agrario di Sant’Anatolia di Narco, mentre martedì alle 17 e mercoledì alle 10 e alle 18 ‘L’atelier nel verde: pittura creativa per piccoli artisti all’aria aperta’ a cura di Il Giardino di Matisse. Con l’Asd Mare e Monte, il 30 aprile si potrà partecipare a due attività con i cavalli, ‘Mini e Naomi: prendiamoci cura dei cavalli anziani’ e ‘Monta a ‘pelo’ il legame cavallo bambino’. Socializzazione, competizione e divertimento, mercoledì primo maggio, saranno al centro di ‘Panathlon, sportivi per natura’, rivolto ai bambini dai 5 agli 8 anni alle 11 e a quelli da 9 a 12 anni alle 15, a cura di Il Giardino di Matisse. Ci saranno poi la presentazione della fiaba ‘Celeste’ la bambola animata e il laboratorio di lettura espressiva per genitori e bambini mercoledì alle 16, a cura di Il Giardino di Matisse, e alle 17 ‘Di padre in foglia: conosciamo gli alberi maestri con papà’ a cura di Zafferano e dintorni. Sarà sempre fruibile, infine, il percorso sensoriale a cura di Il Giardino di Matisse. Anche gli adulti potranno cimentarsi in molte attività come il laboratorio botanico con materiali di recupero in programma martedì 30 aprile e consigli per la coltivazione domestica delle orchidee in entrambi i giorni. Nella proposta di mercoledì primo maggio ci sono anche una passeggiata per il riconoscimento di erbe e piante di fiume, una rubrica culturale con reading poetico, dimostrazioni gratuite di tiro con l’arco, attività legate all’arte giapponese del Kokedama, un laboratorio per la realizzazione di un orto 100% ecosostenibile e uno su rimedi e strategie per un giardino sostenibile a zero consumo idrico e a bassissima manutenzione.