"Mia madre gli ha donato casa e lui ci porta altre donne, deve lasciare subito l'appartamento"

La compagna nel testamento gli lascia la casa in dono, ma dopo qualche anno il figlio della donna chiede la revoca della donazione per indegnità dell’uomo, denunciando che nell’abitazione ospitava ogni notte donne e persone sgradite.

Il giudice civile, chiamato a stabilire la sussistenza dell’ingiuria grave, richiesta dall'articolo 801 del codice civile, necessaria per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, ha stabilito che non trova spazio nel caso in questione, non ravvisando “nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario, da valutare in concreto in relazione alle condizioni sociali ed ambientali delle parti e al momento in cui è posta in essere”.

Per la Corte di appello di Perugia, infatti, “la richiesta di rilascio dell’appartamento dal medesimo abitato - già di proprietà della di lui campagna defunta e madre del donatario, avanzata nei suoi confronti da quest’ultimo - costituiva indice di ingratitudine verso il donante”.

La richiesta di rilascio dell'immobile “non era un sentimento di avversione tale da disvelare un senso di ingratitudine nei confronti del donante, quanto piuttosto un atteggiamento di intolleranza verso la frequentazione della casa materna da parte di altre donne, ciò nell’intento di proteggerne il di lei ricordo e il luogo in cui era vissuta e dove erano ancora custoditi i suoi ricordi”.

La richiesta di rilascio dell’appartamento, quindi, non poteva essere valutata di per sé ed “identificata come indice di ingratitudine verso il donante, ma andava contestualizzata e collocata in un quadro di rigida moralità comune ad entrambe le parti”.