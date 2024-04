Finale Scudetto, Sir Susa Vim Perugia - Mint Vero Volley Monza: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Finale, atto terzo!

Sarà un catino domani pomeriggio il PalaBarton per gara 3 di finale scudetto tra Sir Susa Vim Perugia e Mint Vero Volley Monza.

Serie al meglio delle cinque ed in perfetta parità tra la seconda e la quinta della regular season sull’1-1 dopo le prime due partite disputate, chi vince si prende per primo il match point scudetto. Fischio d’inizio domani alle ore 18:00 con diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming sulla piattaforma web VBTV, impianto di Pian di Massiano che si preannuncia gremito con il pubblico delle grandi occasioni pronto a spingere i Block Devils con il proprio incitamento.

Se in città l’attesa è tangibile, al palazzetto coach Lorenzetti ed i suoi ragazzi lavorano con grande concentrazione e ripercorrendo il consueto programma di avvicinamento alla partita. Oggi pomeriggio seduta video e poi allenamento tecnico per i Block Devils, domattina ultima rifinitura al PalaBarton. Lo staff tecnico bianconero ha studiato con attenzione le prime due gare della serie per mettere a punto ogni piccola mossa ed accorgimento tattico utile a contrastare il gioco avversario. Lorenzetti dovrebbe confermare i soliti sette di partenza con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Di fronte una Monza carica a pallettoni dopo la vittoria in gara 2 e consapevole della sua forza. Neanche coach Eccheli dovrebbe modificare l’assetto iniziale e quindi dovrebbero scendere in campo al fischio d’inizio Chachopa in regia e Loeppky in diagonale, Galassi e Di Martino al centro della rete, Takahashi e Maar martelli di posto quattro e Gaggini a dirigere la seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:00 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che biglietteria e cassa accrediti all’interno del palazzetto da questa stagione sono situate all’ingresso B3 e che le stesse saranno aperte a partire dalle ore 14:30 circa.

PRECEDENTI

Trentacinque i precedenti tra le due formazioni. Ventisette le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, otto le affermazioni della Mint Vero Volley Monza. Perfetta parità dopo le prime due gare della serie con vittoria di Perugia al PalaBarton 3-1 in gara 1 (parziali di 27-25, 25-18, 23-25, 25-23) e successo di Monza alla Opiquad Arena 3-2 in gara 2 (parziali di 25-20, 23-23, 21-25, 25-19, 15-11).

EX DELLA PARTITA

Tre gli ex in campo tra le due formazioni. Nel roster di Perugia figura l’ucraino Oleh Plotnytskyi, a Monza dal 2017 al 2019. Nelle file di Monza ci sono invece Gianluca Galassi, a Perugia nella stagione 2018-2019, e Thomas Beretta, in bianconero nella stagione 2014-2015.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VBTV

Il match di domani tra Perugia e Monza sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web VBTV a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Andrea Cruciani.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani pomeriggio per Perugia-Monza sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Monza sarà trasmessa in replica venerdì 26 aprile alle ore 23:30 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa-Loeppky, Galassi-Di Martino, Takahashi-Maar, Gaggini libero. All. Eccheli.

Arbitri: Carlo Mauro Goitre - Rossella Piana