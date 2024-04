Stefan scomparso nel nulla da quasi un mese, l'appello della famiglia

Scomparso nel nulla da quasi un mese, l'appello della famiglia a Chi l'ha visto? per ritrovare Stefan Galiceanu.

"Stefan, 29 anni, l'1 aprile si è allontanato da Città di Castello a bordo della sua auto, una Ford Fiesta blu scuro, targata DP523EE, e non è più rientrato. Non ha con sé il telefono né i documenti, forse solo la patente di guida. I familiari temono che possa essere in difficoltà", scrive la trasmissione sul suo sito.



Stefan è alto un metro e ottanta, ha occhi verdi, capelli castani e piercing ai lobi di entrambe le orecchie.