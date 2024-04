Playoff Scudetto, la Sir Susa Vim Perugia prepara gara 4

Sarà un pomeriggio di lavoro per la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo la bella e convincente vittoria di ieri sera in gara 3 di finale scudetto in un PalaBarton mai visto con il record assoluto di spettatori con 4986 presenze sugli spalti, oggi sono già a Pian di Massiano i Block Devils.

Incombe gara 4 in programma domenica a Monza e lo staff tecnico bianconero ha messo in programma una seduta di lavoro tecnico e di recupero dalle fatiche di ieri.

La squadra svolgerà anche domattina l’allenamento tecnico a Pian di Massiano, nel pomeriggio la partenza alla volta della Brianza.

Poco tempo per analizzare il match di ieri, quello necessario per capire dove intervenire in vista di gara 4.

Perché gara 3 va messa subito la parte e lo si intuisce bene dalle parole di Angelo Lorenzetti e di Roberto Russo.

“Nei primi due set la nostra battuta è stata importante e ci hanno messo anche loro qualcosina in attacco”, spiega il coach di Perugia. “Dal terzo set è arrivata invece la partita che ci aspettavamo. Noi abbiamo messo qualche imprecisione, non troppe, in contrattacco, però il set è stato combattuto e finito punto a punto. Poi siamo ripartiti bene nel quarto. È stata una bella partita, ci siamo garantiti quella figata di gara 5”.

In merito alla sfida di domenica alla Opiquad Arena Lorenzetti la pensa così:

“Di gara 4 ne parleremo con i ragazzi in questi due giorni. Credo che dobbiamo fare uno step di agonismo come hanno fatto loro ieri nel terzo set, sotto due a zero non era facile e ci sia di esempio. Siamo 2-1 per noi, dobbiamo andare a Monza con la consapevolezza di giocarcela dal primo punto”.

Estremamente pragmatico anche Roberto Russo.

“Ieri siamo partiti molto forte in battuta ed è difficile per tutti giocare con ricezione staccata da rete. Ma penso che bravi lo siamo stati soprattutto nel quarto set dopo aver perso il terzo ai vantaggi. Siamo rimasti sul pezzo e sono veramente contento per chi è entrato dalla panchina perché questo testimonia di come siamo una vera squadra. Adesso dobbiamo rimanere concentrati, con i piedi per terra e cercare di risolvere quello che non è andato ieri per metterlo in campo in gara 4”.