Finale scudetto, la Sir ci mette la garra e si prende gara 3. Ora due match point

"Perugia torna campione". Lo chiedono in massa i 4986 tifosi che hanno affollato, stabilendo il nuovo record di presenze, il PalaBarton. Perchè questa volta i tempi sembrano davvero maturi.

La Sir Susa Vim Perugia, esibendo la proverbiale garra, è riuscita a domare una sempre ostica Mint Vero Volley Monza per 3-1 prendendosi gara 3 e riportando la serie entro i giusti binari. Morale della favola, se si vincerà una delle ultime due partite in programma, domenica prossima all'Opiquad Arena e l'eventuale bella il 1° maggio in casa, sarà scudetto.

Non è stata una partita semplice: nei primi due set si è assistito ad un dominio assoluto dei Block Devils, con i brianzoli che non sono riusciti ad opporsi alla loro aggrssività; nel terzo un paio di situazioni hanno girato la partita in favore degli ospiti, ma troppa era la voglia di vincere e ci ha pensato Leon, subentrato dalla panchina, a togliere le castagne dal fuoco.

Si festeggi dunque ma con moderazione: il focus deve essere rivolto al match di domenica che dopo sei anni potrebbe far esplodere di gioia una città intera (e non solo). Ma servirà una prestazione ancora migliore di quella odierna.

Le cifre

Due sono i fondamentali che in pratica hanno deciso il risultato, ovvero il muro e l'attacco. Nel primo caso Perugia ha prevalso 10 a 5, mentre nel secondo con il 57% contro il 45 di Monza. Bene anche il servizio (9 aces a 5), mentre sostanziale equilibrio si è registrato in ricezione (42 vs 40%). A meritarsi la palma di migliore in campo è Wassim Ben Tara, 20 punti di cui 4 a muro ed il 52% di efficacia offensiva.

La partita

Solito sestetto in avvio con i Block Devils fermamente intenzionati a ripartire con il piede giusto. L'equilibrio viene subito spezzato con il muro di Russo e Semeniuk (8-5). Il centrale palermitano è implacabile e allunga il passo (13-8). A nulla serve il time out di Eccheli: Perugia va sul 15-9 con Semeniuk che sarà autore anche di due ace di fila per il 21-12. Non si arresta più la marcia e il muro di Ben Tara determina il nettissimo 25-15 finale.

Si riparte con Giannelli che apre a muro la seconda frazione (1-0) per poi far correre qualche brivido ai quasi cinquemila del PalaBarton infortunandosi. L'alzatore però riuscirà regolarmente a giocare. Dal 5-3 poi si passa al 5-5 fino al mani out di Plontytskyi che apre il decisivo break che porterà i Block Devils sul 12-7. Kalashinov è incontenibile e mura per il 14-8, segue il successivo ace di Russo (15-8). Takahashi attacca out in un primo tempo (18-10), ma riuscirà ad accorciare sul 20-15. Lorenzetti chiede time out e i suoi mantengono il sangue freddo, andando a chiudere sul 25-18 con Semeniuk, abile a giocare sul mano out.

Decisamente più equilibrato l'avvio del terzo set. Plotnytskyi non trova il campo (7-9), rimedia Ben Tara (9-9). Ancora una volta è Plotnytskyi a spostare l'ago della bilancia con l'ace del 12-10, seguito dall'errore in attacco di Maar (15-12). Galassi però rimette tutto in discussione con il turno al servizio che porta Monza sul pari 18, poi è Loeppky a sfruttare una difesa pazzesca di Gaggini e ad infilare il 20-22, Due sono i set point per i brianzoli con Loeppky, ma Perugia è brava ad annullarli entrambi, l'ultimo con il mani out di Ben Tara. Una buona dose di fortuna aiuta i monzesi, che con una battuta di Maar che batte prima sul nastro per poi terminare nel campo avversario riaprono la contesa (24-26).

C'è da stringere i denti e la Sir riparte di slancio con i muri di Ben Tara e un invasione ospite (3-0). Semeniuk fa 6-2, Maar dimezza (6-4). Semeniuk e Leon allungano nuovamente (10-6), Takahashi si dimostra tutt'altro che arrendevole (11-10). Si gioca sul filo del rasoio fino ai colpi di Ben Tara che portano il parziale sul 19-15, ma il turno al servizio di Maar rischia di sparigliare di nuovo le carte (19-17), ma Leon, da capitano vero, si mette la squadra sulle spalle e con due straordinari aces consecutivi inchioda il punteggio sul 23-17. Sette sono le palle match: chiude Ben Tara sul 25-19.