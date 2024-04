Installa un allarme antifurto in casa e incastra l'ex marito per stalking

L’ex compagno la perseguita e le entra in casa in diverse occasioni, tanto che lei è costretta a installare un antifurto.

La vittima è stata costretta, a causa dello stato d’ansia procuratale dall’ex marito, non solo ad installare “un allarme nella propria abitazione per il timore del ripetersi di incursioni da parte dell’uomo”, ma anche a spostare di “continuo la macchina per evitare atti vandalici” e a chiudere il negozio che gestiva e a trasferirsi in altra città”.

Un racconto che per i giudici, unitamente ai messaggi inviati dall’ex “pacificamente strumentali a infondere turbamento nella vittima”, è significativo per ricostruire le vicende intercorse tra i due e la penale responsabilità dell’uomo.

Non è corretto, inoltre, ipotizzare che “la credibilità della donna possa essere subordinata alla produzione della fattura dell’installatore dell’allarme o alla indicazione di un testimone presente in occasione dei mutati parcheggi, come pure non può dirsi che la decisione di trasferirsi in altra città, solo perché realizzata una volta cessate le condotte moleste, sia maturata per fattori autonomi rispetto alle intemperanze dell’imputato”.

Per questo l’uomo è stato condannato a 1 anno e mezzo di reclusione per stalking e molestie.