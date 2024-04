Perugia, Sciurpa fa sul serio: "L'idea è quella di acquistarlo"

Quando da semplici chiacchiere può nascere qualcosa di interessante. Anzi molto. Sembra proprio che possa esserci una schiarita per quanto riguarda il futuro del Perugia Calcio: tra le valutazioni in atto da parte di Claudio Sciurpa, amministratore delegato di Vitakraft, c'è anche quello di rilevare l'intero pacchetto azionario del club.

E' quanto emerso al termine dell'incontro che si è tenuto questo pomeriggio presso la sede della società biancorossa tra lo stesso Sciurpa e il presidente del Grifo Massimiliano Santopadre. Sul tavolo tanti temi, dall'avvio di una collaborazione più remunerativa alla possibilità, che in futuro potrebbe divenire concreta, di un cambio di proprietà.

E' proprio questo lo scenario auspicato dalla stragrande maggioranza del tifo, stanca di queste stagioni al di sotto delle aspettative, ma occorre andarci con i piedi di piombo. Molti sono gli aspetti da analizzare nei dettagli, primo tra tutti il bilancio. L'esposizione debitoria è presente, ma per Sciurpa, almeno nelle apparenze, non dovrebbe trattarsi di un ostacolo insormontabile. Calma e gesso dunque: occorre attendere gli sviluppi che si verificheranno nelle prossime settimane. Le parti infatti si riaggiorneranno dopo i playoff.

A varcare il cancello della sede, oltre all'ex patron della RPA Perugia Volley, è stato anche il figlio Thomas e Sandro Paiano, un tempo presidente dell’Ordine dei Commercialisti dell’Umbria e uomo dei conti del Perugia calcio e di Vitakraft Italia.

I protagonisti della vicenda

Al termine dell'incontro, durato circa due ore e mezza, hanno parlato gli attori di questa possibile trattativa. A spiegare i dettagli è lo stesso Claudio Sciurpa: "Si è trattato soltanto del primo incontro in cui abbiamo parlato delle nostre e delle loro richieste che ora dovremmo limare. Abbiamo visto contabilità, costi, ricavi e budget del futuro". In questa eventuale avventura l'amministratore delegato di Vitakraft ammette che non sarà solo: "Ho già contattato degli amici, interessati sia al Perugia che al discorso stadio, che sia da rimettere a posto o fare nuovo". Non si poteva non affrontare il discorso economico: "C'è un debito pari a 5 o 6 milioni, il resto sono spiccioli. C'è anche una richiesta fatta all’Agenzia delle Entrate che potrebbe essere accolta". Infine Sciurpa ha fatto capire che l'attuale presidente del Grifo potrebbe anche restare all'interno dell'organigramma societario: "Tutto è possibile. Potrebbe vendere del tutto come restare a dare una mano. Si è parlato anche dello sponsor tecnico che vorrebbe restare per 3-4 anni".

Molto più sintetico e telegrafico Massimiliano Santopadre: "Siamo talmente tanto amici che sta cercando di venirmi incontro su tutto. Tutto è possibile. Si sta dando da fare per costituire una cordata". L'attenzione è rivolta al campo: "Ora pensiamo ai playoff. Ci riaggiorneremo tra un mese se le cose dovessero andare avanti".