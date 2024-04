Nuovo incidente sul lavoro, operaio portato in ospedale in codice rosso

Nuovo incidente sul lavoro in Umbria. Secondo quanto riportato dal Corriere dell'Umbria un operaio di 57 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. L'uomo è stato colpito da una lastra in un'azienda di Rivorto di Assisi nel pomeriggio di mercoledì 24 aprile. Accertamenti in corso da parte della polizia e della Usl Umbria 1. L'uomo ora è ricoverato a Perugia.