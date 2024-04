Perugia, Sciurpa pronto a scendere in campo?

Ha lasciato già un'impronta indelebile nel volley e non ha certo fatto mistero di dare il suo contributo anche nel calcio. Certo, da qui a dire che si svilupperà una trattativa vera e propria ce ne passa, ma è innegabile che qualcosa nelle ultime ore si stia muovendo.

Claudio Sciurpa, imprenditore di Castiglione del Lago ed amministratore delegato della Vitakraft, è pronto a scendere in campo per supportare il Perugia Calcio con una sponsorizzazione maggiormente remunerativa rispetto a quella già in atto. Questo è quel che risulta attualmente, anche se nelle prossime settimane lo scenario potrebbe cambiare radicalmente.

Questo perchè recentemente lo stesso Sciurpa, nel corso di una trasmissione televisiva, aveva rivelato l'intenzione di voler raggruppare un gruppo di imprenditori pronto a rilevare una società che, occorre chiarire, è in vendita da oltre un anno.

La faccenda dunque è allo stato embrionale ma già nei prossimi giorni qualcosa di più si potrebbe sapere, tant'è che non è da escludere un incontro tra il presidente uscente Massimiliano Santopadre e Sciurpa.

Questa è in estrema sintesi la situazione esistente, che dunque potrebbe subire delle improvvise variazioni. La gente dal canto suo spera sempre in un cambio di proprietà. Almeno allo stato attuale ipotesi difficile, ma non impossibile.

Sciurpa e lo sport

Claudio Sciurpa è nato a Castiglione del Lago ed è l'attuale amministratore delegato di Vitakraft, azienda leader nella produzione di cibo per animali domestici.

Intenso il suo legame con lo sport, soprattutto con la pallavolo. L'avventura inizia con la squadra della frazione lacustre, portata dalla C alla A2. Pol il trasferimento del titolo a Perugia, dove inizia un percorso che porterà la RPA dalla seconda serie alla finale scudetto, persa nel 2005 contro la Sisley Treviso, con l'attuale ct azzurro De Giorgi alla guida. Infine il lento declino, inframmezzato però dalla conquista nel 2010 della Challenge Cup.