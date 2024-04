Prima la salute: il manifesto di “Un patto avanti” per la sanità pubblica in Umbria

Il convegno “Prima, la salute” si è svolto in un giorno emblematico, subito dopo il 25 aprile, come simbolo di diritti conquistati, persi e da riottenere come quello della salute. L’evento si è aperto con un video dello scrittore Antonio Scurati che legge il famoso discorso che ha dominato le recenti cronache nazionali.

Ad ascoltarlo, nella sala del Barton Park di Perugia, insieme al pubblico, i rappresentanti della coalizione di centrosinistra e civici “Un Patto Avanti” che hanno presentato dieci criticità e dieci proposte per cambiare la sanità pubblica in Umbria.

Un incontro molto attivo, un dialogo fra le figure istituzionali, operatori sanitari e cittadini che ha visto la partecipazione di ospiti nazionali quali Marina Sereni del Pd, Andrea Quartini del M5s, Alessio D’Amato di Azione, Elisabetta Piccolotti Avs e Adiberto Favilli Psi. Forti le parole del senatore Michele Fina del Partito Democratico che ha sottolineato: “Noi abbiamo un problema serio nel nostro paese e si può raccontare con le storie di uomini e donne che devono rinunciare alle cure o che devono curarsi lontano dal proprio territorio”

Le criticità e le proposte emerse dal convegno vogliono essere una roadmap per affrontare i problemi strutturali e finanziari del sistema sanitario regionale, sottolineando l’importanza di un approccio inclusivo ed equo alle cure.

Tommaso Bori, segretario regionale del Partito Democratico, ha citato la scrittrice Susan Sontag che paragona la malattia a “il lato notturno della vita” e che riflette la complessità della salute come diritto e come specchio delle disuguaglianze sociali. Ha inoltre toccato temi come i diritti delle donne, l’aborto, la salute mentale e la sanità pubblica.

Thomas De Luca del M5s ha espresso la determinazione nel superare le difficoltà attuali della sanità in Umbria, enfatizzando l’importanza della prevenzione sia primaria che secondaria mentre Francesco Sorci di Azione, pur non aderendo al Patto Avanti, ha espresso sostegno alle iniziative per la salvaguardia del servizio sanitario. Il segretario regionale del Psi Federico Novelli, si è concentrato sulla sanità territoriale.

Il governo Meloni è stato criticato per i tagli alla sanità pubblica, un approccio che secondo i partecipanti al convegno, è stato sperimentato prima in Umbria e poi adottato a livello nazionale. Durante il pomeriggio, è emerso come l’attuale sistema sanitario sia afflitto da lunghe liste d’attesa, difficoltà nell’accesso ai servizi e un incremento della mobilità passiva. Inoltre è stato evidenziato che il personale sanitario sta affrontando livelli critici di burnout dovuti alla mancata sostituzione dei pensionati e a un carico di lavoro insostenibile.

Il segretario comunale Avs, Lorenzo Falistocco, ha discusso delle misure per affrontare le sfide del settore: “La destra non sta investendo sulla sanità e noi abbiamo iniziato questo percorso perché siamo convinti che la sanità debba essere pubblica, territoriale, efficace e universalistica”.