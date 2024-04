Fermati per un normale controllo: coppia di spacciatori in manette

I carabinieri hanno arrestato un uomo - 42enne tunisino - e una donna - 34enne italiana - per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso. È successo a Magione. I due erano a bordo di un'auto guidata da un cittadino brasiliano denunciato per spaccio. I tre sono stati fermati per un normale controllo. La perquisizione ha portato alla luce 128 grammi di cocaina nascosti sotto al sedile, 240 euro in contanti e un bilancino elettronico di precisione in tasca al 42enne. E ancora: la 34enne, invece, aveva con sé 49 grammi di cocaina, 8 grammi di sostanza da taglio e 430 euro in contanti.