Comunali, la Lega Perugia torna in piazza: per il tesseramento e per i risultati ottenuti nel capoluogo

La Lega Perugia torna in piazza per la campagna di tesseramento: sabato 27 aprile dalle ore 8:30 alle 12 militanti e sostenitori vi aspettano al mercato di Pian di Massiano. “Sarà un’occasione per confrontarsi, ascoltare le istanze dei cittadini, illustrare tutto quello che il partito di Salvini ha fatto in questi anni nel nostro comune: tra la gente e per la gente. Al gazebo saranno presenti l'Assessore Luca Merli e il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Lorenzo Mattioni insieme a tutti gli altri candidati della Lega per le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno".