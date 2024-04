Schianto tra auto e moto, centauro in ospedale in codice rosso

Incidente tra auto e moto nella giornata di giovedì 25 aprile a Pierantonio, frazione di Umbertide. Per cause in fase di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate. Soccorsi in azione per il centauro, trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia e per gli occupanti dell'auto, trasportati all'ospedale di Città di Castello per le cure del caso. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.