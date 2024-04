Prende il cognome della moglie, ma è senza documenti e al posto di blocco non gli credono

Prende il cognome della moglie, ma i documenti non sono pronti e quando viene fermato per un controllo stradale finisce nei guai per false dichiarazioni alle forze dell’ordine.

L’imputato aveva scelto di acquisire il cognome della moglie all’atto del matrimonio, celebrato nel Paese di origine alcuni mesi prima del controllo cui era stato sottoposto e durante il quale non aveva dichiarato le proprie generalità da celibe, fornendo agli operanti la carta di circolazione. Ai militari riferiva anche le generalità con il cognome della moglie.

Dai controlli, però, emergeva anche il vero nome dell’uomo, straniero, con alcuni precedenti penali. E scattava la denuncia.

In tribunale, però, il giudice ha riconosciuto che per quanto l’imputato avesse “un interesse ad omettere il cognome da celibe in quanto gravato da alcune condanne”, dichiarando il cognome della moglie non aveva mentito e che “con la propria condotta non aveva voluto ingannare i Carabinieri sulla propria identità”.