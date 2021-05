LIVE Supercoppa Serie C, Perugia-Como: segui in diretta la sfida del Curi

Via alla sfida tra le 'regine' dei tre gironi: in attesa del derby con la Ternana il Grifo ospita oggi (ore 18) i lariani

Dopo i festeggiamenti per la promozione diretta in Serie B conquistata in rimonta ai danni del Padova, il Perugia di Fabio Caserta torna in campo oggi al Curi (sabato 8 maggio ore 18, su questa pagina la diretta testuale del match).

In attesa del derby con la Ternana, il Grifo ospiterà il Como nella prima gara della Supercoppa di Serie C, che vedrà sfidarsi le 'regine' dei tre gironi (ancora porta chiuse ai tifosi per l'emergenza coronavirus).

