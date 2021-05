Perugia-Como 2-1, i 'sassolini' di Caserta: "Certi opinionisti mi hanno fatto sorridere"

È un Fabio Caserta rilassato e soddisfatto quello che parla dopo il 2-1 rifilato dal Perugia al Como nella prima sfida del triangolare di Supercoppa giocata al Curi (a cui partecipa anche la Ternana): "Abbiamo sofferto nei primi venti minuti anche per bravura edll'avversario - ha detto il tecnico biancorosso ai microfoni di Umbria Tv - ma poi siamo stati bravi e fatto una grande gara. Come ho motivato i ragazzi? Quest'anno ho avuto la fortuna di avere a disposizione giocatori e uomini importanti, che hanno capito in quali momenti in cui c'era da ridere o scherzare e in quali c'era invece bisogno di soffrire".

Caserta si toglie poi qualche 'sassolino' dalla scarpa: "Durante l'anno non guardo mai le trasmissioni in tv perché condizionano e un allenatore deve evitare di esserlo - ha spiegato -, ma in questa settimana mi sono divertito, perché ne ho riguardate alcune e da qualche opinionista ho sentito cose che mi hanno fatto sorridere. Io comunque vado avanti per la mia strada, cercando di fare del mio meglio anche sbagliando, perché sbagliano i grandi e figuriamoci se non sbaglio io"