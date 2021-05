Supercoppa di Serie C, tutte le date: apre il Perugia col Como, la Ternana aspetta il derby

La sfida tra le tre 'regine' dei gironi, neo promosse in B: Grifo subito in campo sabato (8 maggio) al Curi, con le Fere entreranno in scena la settimana successiva

Non c'è pausa per il Perugia, che smaltita la sbornia per l'entusiasmante promozione in B arrivata grazie al 2-0 sul campo della Feralpisalò, sabato prossimo sarà di nuovo in campo al Curi.

Nel sorteggio del calendario della Supercoppa di Serie C il Grifo è stato infatti 'chiamato' ad aprire le danze sabato prossimo (8 maggio) in casa contro il Como (vincitore del girone A), mentre la Ternana dei 'record' (regina del girone C) entrerà in scena nella seconda giornata (sabato 15 maggio) contro la perdente della prima sfida per poi affrontare la vincente nell'ultimo turno del triangolare (sabato 22 maggio). Il derby tra Grifo e Fere si disputerà comunque al Liberati di Terni.

REGOLAMENTO E CLASSIFICA:

“Le tre società ammesse formeranno un gironcino con tre giornate di calendario con gare di sola andata. Verranno assegnati tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio. Ogni società effettuerà una gara interna e una gara in trasferta con le modalità di seguito riportate:

Prima giornata (sabato 8 maggio) - Perugia-Como (riposa: Ternana).

Seconda giornata (sabato 15 maggio) - La gara verrà disputata tra la società che ha riposato la prima giornata e quella che avrà perso la prima gara o, in caso di pareggio, che avrà disputato la prima gara in casa;

Terza giornata (sabato 22 maggio) - Verrà disputata la gara tra le due società che non si sono incontrate in precedenza.

La vincitrice del raggruppamento alzerà il trofeo. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”;

d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.