Calcio serie C, il Perugia guarda ai playoff con particolare attenzione al pericolo giallo

Il pari con l'Arezzo ha scontentato tutto il poco pubblico del Curi, o almeno una buona parte. Si contava su questa partita per prendersi soddisfazioni in un'annata che non ne ha riservate molte, ma i biancorossi, che pure avevano costruito le migliori occasioni per vincere, non sono andati oltre l'1-1. A suscitare il malcontento è stato il ritmo compassato tenuto per buona parte di questo derby, segno tangibile che la testa è già rivolta ai playoff. Almeno questa è stata l'impressione.

La classifica parla chiaro: il Perugia più di quarto non potrà arrivare. Non è un piazzamento che soddisfa nessuno sicuramente, ma bisogna guardare avanti e cercare di chiudere al meglio questo campionato dato che c'è ancora la possibilità, seppur flebile, di posizionarsi miglior quarta, in modo tale di rivestire lo status di testa di serie nelle fasi nazionali.

Molto difficilmente però sarà così: il Cesena, che da diverse settimane ha già ottenuto il pass per la B, sarà sicuramente poco incline a regalare qualcosa (come è giusto che sia) e vorrà festeggiare al meglio davanti al proprio pubblico.

Playoff, quando si parte

La corsa per il ritorno in cadetteria dalla porta di servizio inizierà il prossimo 7 maggio con il turno che precederà le fasi nazionali (si giocherà in gara unica in casa con due risultati su tre a disposizione), ma è possibile, anzi probabile, uno slittamento. Il Taranto ha annunciato di inoltrere ricorso al Collegio di Garanzia del Coni contro i 4 punti di penalizzazione comminati dalla giustizia sportiva e questo potrebbe allungare i tempi almeno di una settimana. Non resta che attendere.

Diffidati, un problema non da poco

In vista della sfida del Manuzzi c'è già una certezza: quella che Emanuele Torrasi non potrà scendere in campo. Il centrocampista, nel corso del derby, ha rimediato la quinta ammonizione stagionale ed è scattata automatica la squalifica di un turno.

Il tecnico Alessandro Vittorio Formisano dovrà però stare attento alla gestione dei diffidati. Lunga la lista dei giocatori che in caso di ammonizione verrebbero fermati per la partita successiva ovvero Noah Lewis, Yeferson Paz, Stipe Vulikic, Damiano Cancellieri ed Edoardo Iannoni. Possibile che non vengano impiegato o addirittura non convocati, in considerazione del fatto che da regolamento tra l'ultima della stagione regolare e la prima dei playoff i gialli vengono cancellati.