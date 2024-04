Padel, Coppa dei Club Msp: fase finale nel segno delle squadre perugine

Fantastica giornata per le squadre perugine che dominano i quarti di finale della Gold e Silver Cup Bartoccini, e nella Bronze Cup Genarali della Coppa dei Club di padel di Msp.

Dopo le ultime sfide, nella Gold Cup Bartoccini accedono alle semifinali 3 squadre perugine tra cui le due squadre del Pro Padel, la Orange e la Black, e il Super Padel Orange. A completare il quartetto, La Romita Padel Club.

"Che dire? Non più voce per la grande esultanza e per l'orgoglio che le nostre due squadre stanno dando al nostro club”: queste le prime parole commosso del presidente Giuseppe Ricci.

”La Orange, sabato, aveva già vinto in casa una gara strepitosa per 3-2 , ra addirittura ripeteci il giorno dopo, fuori casa, contro la squadra più titolata della Coppa dei Club è stato una esplosione di emozioni indescrivibile”

“Adesso ci prendiamo qualche ora per festaggiare tutti insieme , squadre , coach e tifosi ...da domani ci rimetteremo a lavoro perchè adesso vogliamo arrivare in finale e dobbiamo tenere duro tutti insieme perchè la noistra unione ci ha portati fin qui” conclude Ricci.

Anche per i quarti di Silver Cup Bartoccini, un qrande successo per le perugine. Anche qui tre ad accedere alle semifinali: Todi Padel Center, Buenos Aires Sin Nombre, Mapepa Bl che ritroveranno l'unica ternana, Pala Padel Black.

Conclusi anche i quarti di Bronze Cap Generali Peruzzi/Lunghi dove la storia si ripete con 3 perugine alle semifinali: Asd Ventinella, Grata Loca Blu e il Tiferno Padel A che ritroveranno il Collescipoli Giallo.

“È stata una gara entusiasmante sofferta”: queste le parole del capitano del Collescipoli Giallo, Andrea Masci. “Siamo l'unica ternana ad accedere alle semifinali e questo oltre che essere un motivo di orgoglio, è anche una ricarica naturale di energia per fare ancora meglio - aggiunge Masci - ringrazio il circoli Collescipoli ed i notri atleti ma ancora di più per il i nostri tifosi che ci seguono sempre e anche questa volta nonostante la lunga trasferta fuori casa. Tra l’altro questo fine settimana da stupendo è diventato fantastico perché abbiamo dato il benvenuto al mio primo nipotino”.

Potremo rivedere i risultati completi

in TV questo Mercoledì ore 22.00 su RETESOLE ( canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione NOI SPORT by MSP ITALIA

· REPLICA: Giovedì ore 15.00 e Domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30

- Ricordiamo che OGNI PUNTATA SI POTRÀ RIVEDERE SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE - MSP NOISPORT

RINGRAZIAMO I PARTNERS Regionali come Bartroccini Gioiellerie , Flexorlab centri Medici Fisioterapici, Agenzia Generali Peruzzi –Lunghi di Perugia , Why Sport e Nutrition, Arti Grafiche Paciotti, Perugia e Terni Today

Inoltre RICORDIAMO CHE La Coppa dei Club 2024 ha siglato un accordo nazionale con On Electric Charge Mobility e confermato le collaborazioni con Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, Prima Press e Mr PadelPaddle