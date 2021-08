Serie B, la 2ª giornata: i risultati degli anticipi, il programma e la classifica

Il Perugia non riesce ad agganciare il Brescia e Pisa al comando della classifica di Serie B dove invece li raggiunge l'Ascoli, corsaro al Curi con un 3-2 che lascia dunque il Grifo a -3 dall'attuale trio di testa in attesa degli altri match della seconda giornata. A +1 sui biancorossi intanto si porta il Frosinone, vittorioso sul campo del Vicenza (0-2) in uno degli anticipi giocati tra ieri e oggi e prossimo avversario del Perugia in Ciociaria dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali.

LA 2ª GIORNATA - Venerdì (20/08): Pisa-Alessandria 2-0; Brescia-Cosenza 5-1. Sabato (21/08): Vicenza-Frosinone 0-2; Perugia-Ascoli 2-3. Domenica (22/08): Cittadella-Crotone (ore 18), Zufferli di Udine; Lecce-Como (ore 20.30), Marchetti di Ostia; Monza-Cremonese (ore 20.30), Piccinini di Forlì; Parma-Benevento (ore 20.30), Colombo di Como; Reggina-Ternana (ore 20.30), Di Martino di Teramo; Spal-Pordenone (ore 20.30), Ayroldi di Molfetta.

SERIE B, IL CALENDARIO COMPLETO

LA CLASSIFICA - Brescia* 6, Pisa* 6, Ascoli* 6, Frosinone* 4, Cremonese 3, Benevento 3, Cittadella 3, Perugia* 3, Como 1, Crotone 1, Parma 1, Monza 1, Reggina 1, Pordenone 0, Spal 0, Ternana 0, Lecce 0, Alessandria* 0, Cosenza* 0, Vicenza* 0.

(*una gara in più)

LA 3ª GIORNATA - Venerdì (10 settembre): Benevento-Lecce (ore 20.30). Sabato (11 settembre): Alessandria-Brescia (ore 14); Como-Ascoli (ore 14); Frosinone-Perugia (ore 14); Spal-Monza (ore 14); Ternana-Pisa (ore 16.15); Crotone-Reggina (ore 18.30). Domenica (12 settembre): Cosenza-Vicenza (ore 14); Cremonese-Cittadella (ore 16.15); Pordenone-Parma (ore 20.30).