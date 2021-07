Serie B, respinto il ricorso del Chievo: ripescato il Cosenza, ecco il nuovo calendario

Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Chievo contro l'esclusione dal campionato di Serie B in cui viene così ripescato il Cosenza del neo direttore sportivo Roberto Goretti, ex grifone che tornerà dunque al Curi da avversari. Domani mattinail Consiglio federale ratificherà le esclusioni (out anche Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese dalla Serie C con la Paganese unica a salvarsi) e procederà alla definizione degli organici.

LA NUOVA B - Si cancella dunque la 'X' prevista inizialmente nel sorteggio del calendario di Serie B andato in scena a Ferrara. Queste le 20 squadre partecipanti al prossimo torneo cadetto: Alessandria; Ascoli; Benevento; Brescia; Cittadella; Como; Cosenza; Cremonese; Crotone; Frosinone; Lecce; Monza; Parma; Perugia; Pisa; Pordenone; Reggina; Spal; Ternana; Vicenza.

