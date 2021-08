Perugia-Ascoli 2-3, Rosi mostra i muscoli: "Grifo seconda pelle, ho il fuoco dentro"

Il difensore, a segno nel match perso al Curi, è ottimista nonostante il ko: "Sono sicuro che i tifosi saranno fieri di noi per come abbiamo lottato, con loro in Curva due anni fa non saremmo retrocessi. E io a 34 anni voglio fare ancora la differenza"

Non è bastata la rete del momentaneo 2-1 che ha segnato sotto la Curva Nord per battere l'Ascoli, ma Aleandro Rosi promuove comunque il Peugia nonostante il ko per 3-2 incassato dai marchigiani al Curi: "Ho fatto un grande gol e sognavo di farlo sotto la Nord, me lo sono meritato perché non mollo mai e ho sudato per superare un problema al tallone che avevo fino a una decina di giorni fa. Peccato per la sconfitta, ma sono certo che i tifosi saranno fieri di noi per come abbiamo lottato questa sera. È stata un'emozione ritrovarli, rispetto a due anni fa siamo più battaglieri e sono certo che con loro allo stadio allora non saremmo retrocessi".

E proprio dai tifosi è corso per festeggiare il gol baciando lo stemma del Grifo sulla maglia: "Ormai sento Perugia come mia seconda pelle e ho il fuoco dentro. A 34 anni ho ancora voglia di migliorarmi e di fare la differenza anche in un ruolo (centrale della difesa a tre, ndr) che faccio da poco. L'Ascoli è una squadra forte ma mi sento di dire che anche il Perugia è una buona squadra, con un mix di giovani ed esperti e un tecnico maniacale come Alvini che ci darà una grande mano".

Rosi promuove dunque il Grifo nonostante il ko: "Abbiamo dato battaglia e sono sicuro che potremo fare bene. Ora approfittiamo di questa sosta per sistemarci e aspettare la fine di un mercato lunghissimo, poi continueremo a lavorare per migliorare perché dopo due giornate è normale che ci sia bisogno di crescere. MA ripeto: sono certo che questo Perugia farà bene".