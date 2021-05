LIVE Supercoppa, Ternana-Perugia: segui il derby in diretta

È scattato il conto alla rovescia finale in vista di Ternana-Perugia, derby di Supercoppa in programma allo stadio 'Liberati' (sabato 22 maggio, senza pubblico per l'emergenza coronavirus) che assegnerà il trofeo e decreterà la 'regina' della Serie C (qui su questa stessa pagina la diretta, con fischio d'inizio alle ore 15)

Ternana-Perugia: le probabili formazioni

Una sfida sentitissima dalle due tifoserie, che alla vigilia hanno caricato i rispettivi beniamini (da brividi il saluto dei tifosi del Grifo alla squadra prima della partenza per Terni) e sognano ognuna di coronare alla grande una stagione resa indimenticabile dalla promozione (per le Fere) e per il ritorno in Serie B (nel caso del Perugia che per alzare il trofeo sarà costretto a vincere).

VIDEO Supercoppa, Ternana-Perugia: i tifosi caricano il Grifo prima del derby