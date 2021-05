Supercoppa, Ternana-Perugia: da brividi la carica dei tifosi del Grifo prima del derby

Chiamato a raccolta dalla Curva Nord, il popolo del Grifo ha risposto presente alla vigilia di un derby in cui i tifosi del Perugia sono accorsi al Curi per ringraziare la squadra dopo la rimonta sul Padova culminata con il ritorno in B e per caricarla alla vigilia del derby di Supercoppa sul campo della Ternana, che assegnerà il trofeo.

SPETTACOLO - Uno spettacolo da brividi, persino più di quello offerto il giorno prima della decisiva sfida di campionato a Salò, a cui la squadra ha assistito emozionata e concentrata prima di partire in pullman tra due ali di folla e spinta da cori, sciarpe e bandiere. Toccante anche il colloquio avuto da Mimmo, storico capo della Nord, con il tecnico Caserta che per la sfida ha convocato tutti i grifoni (compresi i quattro infortunati).

