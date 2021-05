Supercoppa, Ternana-Perugia: i convocati del derby, Caserta porta via anche gli infortunati

Tutti insieme al Liberati. Ci sono infatti anche i quattro infortunati (Angella, Burrai, Negro e Moscati) tra i convocati di Caserta per il derby di domani (sabato 22 maggio) in cui il Perugia sarà costretto a battere la Ternana per alzare la Supercoppa di Serie C (ormai fuori dai giochi il Como, battuto 2-1 al Curi dal Grifo e 3-0 a domicilio dalle Fere).

VIDEO Supercoppa, Ternana-Perugia: i tifosi caricano il Grifo prima del derby

CONVOCATI GRIFO - Portieri: Bocci, Fulignati, Minelli. Difensori: Angella, Angori, Cancellotti, Crialese, Favalli, Monaco, Negro, Rosi, Sgarbi. Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Falzerano, Konate, Kouan, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Elia, Melchiorri, Minesso, Murano, Vano.

Supercoppa, Ternana-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

CONVOCATI FERE - Portieri: Casadei, Iannarilli. Difensori: Boben, Defendi, Frascatore, Kontek, Laverone, Mammarella, Russo. Centrocampisti: Damian, Furlan, Paghera, Palumbo, Proietti, Salzano. Attaccanti: Falletti, Ferrante, Onesti, Partipilo, Peralta, Raicevic, Torromino, Vantaggiato.