Supercoppa, Ternana-Perugia: Grifo in campo nel derby con una maglia speciale

Una maglia speciale per un appuntamento speciale come il derby, sentitissimo o dai tifosi (da brividi la carica di quelli del Perugia alla squadra prima della partenza per Terni alla vigilia). E speciale sarà quella del Perugia, che sarà costretto a vincere oggi (sabato 22 maggio, ore 15) sul campo della Ternana per alzare al cielo del Liberati (chiuso al pubblico pr l'emergenza coronavirus) la Supercoppa di Serie C.

LIVE Supercoppa, Ternana-Perugia: segui il derby in diretta

È stato lo stesso club biancorosso, a meno di due ore dal fischio d'inizio del match, a svelare sui propri profili social la divisa (nell'immagine la numero 2 di Rosi) con cui il Grifo di Fabio Caserta sfiderà le Fere di Cristiano Lucarelli.

VIDEO Supercoppa, Ternana-Perugia: i tifosi caricano il Grifo prima del derby