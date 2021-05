Supercoppa, la Ternana domina a Como: il Perugia costretto a vincere il derby del Liberati

Le Fere superano 3-0 a domicilio i lariani, battuti invece 2-1 al Curi dal Grifo che è ora in svantaggio nella differenza reti: per decretare la 'regina' della Serie C decisiva la sfida del 22 maggio

Prova di forza della Ternana di Cristiano Lucarelli, capace di andare a dominare e a vincere 3-0 sul campo del Como (privo degli squalificati Arrigoni e H'Maidat) nella seconda gara della Supercoppa di Serie C. A trascinare i rossoverdi il bomber Vantaggiato, autore di una doppietta nel primo tempo, con il gol dell'argentino Diego Peralta da poco entrato a fissare il risultato.

ORA IL DERBY - Decisivo per l'assegnazione del trofeo sarà ora il derby in programma il 22 maggio al Liberati (ore 17, diretta tv in chiaro su Rai Sport) dove il Perugia, vincitore per 2-1 sui lariani al Curi nella prima gara del triangolare tra le 'regine' dei tre gironi neo promosse in Serie B, sarà costretto a vincere per alzare il trofeo e festeggiareil 'double'. I biancorossi di Caserta sono infatti in svantaggio nella differenza reti con le Fere che potranno giocare con due risultati su due a disposizione e festeggerebbero anche in caso di pareggio.

LA SITUAZIONE:

Prima giornata (sabato 8 maggio) - Perugia-Como 2-1

Seconda giornata (sabato 15 maggio) - Como-Ternana 0-3

Terza giornata (sabato 22 maggio) - Ternana-Perugia (ore 15, diretta tv su Rai Sport)

CLASSIFICA: Ternana 3, Perugia 3, Como* 0

(*una gara in più)

REGOLAMENTO:

La vincitrice del raggruppamento alzerà il trofeo. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”;

d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.