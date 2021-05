Perugia in B, Santopadre tende la mano ai gruppi della Nord: "Voglio bene ai ragazzi, pronto a incontrarli"

Dopo il 2-0 di Salò e la promozione, il contestato presidente cerca di ricucire il rapporto coi tifosi della curva: "Sono la mia forza, bisogna chiarirsi per il bene del Grifo". Intanto Falzerano torna a far discutere sui social...

Tirarsi fuori dall'inferno della Serie C dopo nemmeno un anno è stata una vera impresa, anche per una squadra forte e costruita per vincere come il Perugia di quest'anno che è dovuto però riprendersi dalla traumatica retrocessione dello scorso agosto.

Un'impresa, sigillata con il 2-0 di Salò, che è una sorta di 'liberazione' per Massimiliano Santopadre, contestato per tutta la stagione: "Stavo male perché avevo tolto qualcosa di importante alla città - ha detto il presidente ai microfoni della Rai -. Checché ne dica qualcuno, io amo questa città. Sono tanti anni che la vivo, mi sento parte di essa e mi sentivo veramente in debito. Oggi mi sento meglio".

L'obiettivo è ora quello di ricucire il rapporto con i gruppi della Curva Nord, cuore pulsante del tifo biancorosso: "Sono pronto a chiarirmi con loro sin da subito - ha spiegato Santopadre -. Io voglio un bene dell'anima ai ragazzi, perché loro mi hanno sempre dato la forza quando nei momenti difficili dovevo ricominciare la mattina dopo. Sono pronto a qualsiasi confronto e spero che ci sia, non tanto per il bene mio o loro, ma per Perugia che è l'unico grande bene".

Un rapporto, quello con i tifosi, che rischia di farsi nuovamente teso per Falzerano, tra i grifoni presi di mira l'anno scorso dopo la retrocessione quando sotto a un cavalcavia erano stati 'impiccati' dei manichini con addosso la sua maglia e quelle di Iemmello e Di Chiara. Il centrocampista in queste ore è di nuovo attaccato sui social dopo lo sfogo a cui si sarebbe lasciato andare durante il viaggio di ritorno da Salò, ricordando quei momenti di contestazione, in una diretta Instagram del compagno di squadra Angella.