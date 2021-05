Supercoppa, Ternana-Perugia: deciso l'orario, c'è la diretta tv in chiaro

CI sarà la diretta tv in chiaro su Rai Sport per il derby Ternana-Perugia che chiuderà il programma della Supercoppa di Serie C, il triangolare tra le 'regine' dei tre gironi che hanno festeggiato la promozione in B. Al 'Liberati si giocherà alle ore 15 di sabato 22 maggio, con le Fere che prima (sabato 15 maggio, ore 17) faranno visita a un Como privo degli squalificati Arrigoni e H'Maidat (ammoniti da diffidati nella sfida persa 2-1 al Curi contro il Grifo attuale 'capolista' che vede invece Burrai andare in diffida).

IL PROGRAMMA

Prima giornata (sabato 8 maggio) - Perugia-Como 2-1

Seconda giornata (sabato 15 maggio) - Como-Ternana (ore 17)

Terza giornata (sabato 22 maggio) - Ternana-Perugia (ore 15, diretta tv su Rai Sport)

CLASSIFICA: Perugia 3, Ternana* 0, Como 0

(*una gara in meno)

REGOLAMENTO:

La vincitrice del raggruppamento alzerà il trofeo. In caso di parità di punteggio fra due o più squadre si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”;

d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.