Calcio, Serie D Girone E: ancora un successo per il Trestina

Importante vittoria per il Trestina in casa contro il Follonica Gavorrano, grazie al gol di Tascini che decide il match per l'1 a 0 finale. Con questo successo, i bianconeri si portano a quota 20 punti, distanziando la zona playout di ben sette punti.

Per gli ospiti si tratta della prima sconfitta stagionale, mentre per i ragazzi di Ciampelli è la vittoria numero sei e seconda consecutiva dopo la “manita” in casa del Cenaia della settimana scorsa.

Queste le partite della quattordicesima giornata:

Ghiviborgo – Sansepolcro 4 – 2

Livorno – Figline 1 – 1

Mobilieri Ponsacco – Tau Calcio 2 – 2

Pianese – Orvietana 1 – 1

Poggibonsi – Seravezza Pozzi 1 – 1

Real Forte Querceta – Grosseto 1 – 3

San Donato Tavarnelle – Aquila Montevarchi 3 – 1

Sangiovannese – Cenaia 1 – 0

Trestina – Follonica Gavorrano 1 – 0