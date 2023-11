Calcio, Serie D Girone E: sconfitta di misura per il Trestina

Bella partita del Trestina sul difficilissimo campo di una delle due capolista, il Seravezza Pozzi: il 2 a 1 finale in favore dei padroni di casa consegna loro i tre punti, ma restituisce una squadra, quella umbra, che non ha nulla da farsi perdonare, dopo aver sfoderato una prestazione di pari livello contro un avversario che non a caso si trova in testa alla classifica.

Queste le partite dell'undicesima giornata:

Aquila Montevarchi – Pianese 1 – 3

Cenaia – Figline 3 – 4

Follonica Gavorrano – Sangiovannese 1 – 0

Grosseto – Ghiviborgo 2 – 1

Orvietana – Real Forte Querceta 2 – 0

San Donato Tavarnelle – Livorno 1 – 2

Seravezza Pozzi – Trestina 2 – 1

Tau Altopascio – Poggibonsi 2 – 2

Sansepolcro – Mobilieri Ponsacco 1 – 1