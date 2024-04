Calcio serie C, Cesena - Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Dopo una due giorni intensa l'attenzione si sposta sul calcio giocato. Il Perugia è atteso all'ultima giornata della regular season che lo vedrà affrontare un Cesena già da tempo in serie B e con tanta voglia di festeggiare al meglio davanti al proprio pubblico. I biancorossi però qualche speranza di arrivare miglior quarti la nutrono ancora, anche se non facile (la Triestina gioca contro un Padova già secondo e il risultato si conoscerà già prima di scendere in campo al Manuzzi) e sono fortemente intenzionati a giocarsela. Inoltre c'è da arrivare ai playoff nel miglior stato psicofisico possibile, come più volte sottolineato.

Vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento:

Qui Cesena: tiene banco il futuro di Toscano, che avrà a disposizione i big

C'è aria di festa al Manuzzi dato che il Cavalluccio dopo 6 anni ed un campionato dominato sin dalle prime battute. A tenere banco è soprattutto il futuro del tecnico Domenico Toscano, che non sembra certo della riconferma malgrado gli strordinati risultati ottenuti. Lui, concentrato sugli ultimi impegni stagionali glissa e può sorridere in quando Christian Shpendi, il bomber della squadra, sarà regolarmente della partita. Il difensore Giuseppe Prestia sta bene e dovrebbe essere convocato al pari del suo compagno di reparto Luigi Silvestri, che dovrebbe fare in tempo a smaltire un'infiammazione agli adduttori.

Ecco dunque che il mister calabrese potrebbe confermare il 3-4-1-2 con Pisseri in porta; Ciofi, Prestia e Pieraccini in difesa; Adamo, Hraiech, De Rose e Donnarumma a centrocampo; Berti alle spalle di Corazza e Kargbo.

Qui Perugia: in vista una formazione inedita

Al termine della rifinitura di stamani il tecnico Alessandro Vittorio Formisano, fresco di rinnovo fino al 2027, ha deciso: al Manuzzi non ci saranno acciaccati, diffidati e squalificati. Sono tre categorie importanti degne di essere approfondite. Partendo dalla prima non verranno convocati Yeferson Paz, Alessandro Seghetti e Francesco Mezzoni; i giocatori a rischio squalifica, destinati a rimanere a casa, sono Noah Lewis, Stipe Vulikic, Damiano Cancellieri ed Edoardo Iannoni; chi invece non potrà giocare perchè colpito da provvedimento disciplinare è Emanuele Torrasi.

Prevista dunque una formazione inedita con Adamonis; Souarè, Angella e Dell'Orco in difesa; Cudrig, Agosti, Bartolomei e Bozzolan in difesa; Matos e Lisi alle spalle di Sylla.

Dove vedere la partita in diretta

Cesena - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20 su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento). Prevista anche la diretta in chiaro su Umbria TV