Calcio, Serie D Girone E: pareggio per il Trestina

Nel giorno delle 100 partite disputate con la maglia bianconera di Lorenzo Belli, festeggiata con una maglia celebrativa personalizzata ad hoc, il Trestina di Mister Ciampelli non riesce ad andare oltre il pareggio interno contro il Tau Calcio Altopascio: vanno in vantaggio nella prima frazione di gara gli ospiti (gol molto contestato per un presunto fuorigioco iniziale), nonostante un ottimo inizio dei padroni di casa che, però, trovano il gol del pareggio con Di Nolfo a inizio ripresa. Il risultato resta invariato fino al 90'. Si tratta comunque di un buon punto per il Trestina che, in questo modo, riesce a mantenersi al di fuori della zona playout.

Queste le partite della dodicesima giornata:

Figline – Follonica Gavorrano 1 – 2

Ghiviborgo – Orvietana 1 – 1

Livorno – Cenaia 3 – 1

Pianese – San Donato Tavarnelle 1 – 0

Poggibonsi – Sansepolcro 0 – 0

Mobilieri Ponsacco – Grosseto 1 – 1

Real Forte Querceta – Aquila Montevarchi 3 – 2

Sangiovannese – Seravezza Pozzi 0 – 2

Trestina – Tau Calcio 1 – 1