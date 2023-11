Calcio, Serie D Girone E: sconfitta di misura per il Trestina

Squadra in casa

Sporting Club Trestina

Ancora una prestazione di buon livello per il Trestina, ma alla fine i tre punti se li prende il Grosseto: i ragazzi di Ciampelli non riescono a recuperare lo 0 a 1 subìto al 37' del primo tempo, quando Marzierli trova il gol del vantaggio per gli ospiti, nonostante una partita giocata a buon ritmo.

Questa sconfitta, comunque, non crea grossi affanni al Trestina che, con i 13 punti sin qui maturati, si mantiene in una comoda posizione di metà classifica, seppur appena tre punti più su rispetto alla zona playout.

Queste le partite della decima giornata:

Figline – Tau Calcio 1 – 1

Ghiviborgo – San Donato Tavarnelle 1 – 0

Livorno – Follonica Gavorrano 1 – 1

Mobilieri Ponsacco – Aquila Montevarchi (15 novembre)

Poggibonsi – Orvietana (sospesa al 45' sul punteggio di 0 – 0)

Real Forte Querceta – Pianese 2 – 3

Cenaia – Seravezza Pozzi 0 – 1

Sangiovannese – Sansepolcro 1 – 1

Trestina – Grosseto 0 – 1