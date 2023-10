Calcio, Serie D Girone E: il Trestina vince nell'anticipo contro il Montevarchi

Squadra in casa

Squadra in casa Sporting Club Trestina

Dopo alcune prestazioni brillanti contro avversarie anche più quotate, purtroppo non supportate dai risultati, il Trestina ritrova il successo e lo ottiene in casa contro l'Aquila Montevarchi in uno degli anticipi dell'ottava giornata di campionato.

Un gol di Di Nolfo al 51', dopo una bella combinazione con Tascini, regala la vittoria ai bianconeri, la terza in stagione, anche se il risultato avrebbe potuto essere più ampio.

Ciò che conta, comunque, è aver ritrovato i tre punti dopo alcune giornate non fortunate e i buoni propositi per il prosieguo della stagione possono ridare entusiasmo ad un ambiente che non si è mai abbattuto nonostante le difficoltà.

Questi i risultati degli anticipi di ieri:

Follonica Gavorrano – Tau Calcio 1 – 0

Poggibonsi – San Donato Tavarnelle 1 – 0

Trestina – Aquila Montevarchi 1 – 0

Oggi il resto del programma, in campo alle 14.30:

Figline – Grosseto

Ghiviborgo – Real Forte Querceta

Livorno – Seravezza Pozzi

Mobilieri Ponsacco – Pianese

Sangiovannese – Orvietana

Cenaia – Sansepolcro