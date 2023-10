Calcio, Serie D Girone E: Trestina a caccia della vittoria

Il Trestina, reduce da prestazioni brillanti non supportate dai risultati, cerca il riscatto, ma per farlo deve vincere la partita casalinga contro l'Aquila Montevarchi, in programma tra gli anticipi di domani alle 15.

Ci si attende un match equilibrato, con i toscani a metà classifica con 10 punti ottenuti in 7 partite sin qui disputate, con un attacco non particolarmente prolifico (6 marcature) e una difesa che concede poco (5 gol), mentre i bianconeri di Davide Ciampelli sono fermi a 7 punti, con 9 gol fatti e 13 subìti.

Queste le partite dell'ottava giornata:

Sabato 28 ottobre ore 15

Follonica Gavorrano – Tau Calcio

Poggibonsi – San Donato Tavarnelle

Trestina – Aquila Montevarchi

Domenica 29 ottobre ore 14.30

Figline – Grosseto

Ghiviborgo – Real Forte Querceta

Livorno – Seravezza Pozzi

Mobilieri Ponsacco – Pianese

Cenaia – Sansepolcro

Sangiovannese – Orvietana