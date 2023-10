Calcio, Serie D Girone E: i risultati della sesta giornata

La lanciatissima Pianese, ora prima in classifica in compagnia del Seravezza Pozzi a quota 15 punti, sconfigge il Trestina di Mister Ciampelli con un netto 3 a 0 in casa dei bianconeri. Buon pareggio per l'Orvietana in trasferta col Cenaia.

Questi i risultati della sesta giornata:

Poggibonsi – Real Forte Querceta 0 – 0 (giocata ieri)

Figline – Aquila Montevarchi 0 – 0

Follonica Gavorrano – Grosseto 1 – 1

Livorno – Tau Altopascio 2 – 4

Mobilieri Ponsacco – Ghiviborgo 0 – 2

Cenaia – Orvietana 1 – 1

Sangiovannese – San Donato Tavarnelle 0 – 1

Seravezza Pozzi – Sansepolcro 2 – 1

Trestina – Pianese 0 – 3