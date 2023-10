Calcio, Serie D Girone E: il programma della sesta giornata

Non sarà una partita facile per il Trestina di Mister Ciampelli in casa (in realtà, il match si gioca al Bernicchi di Città di Castello) contro la Pianese: l'avversario, infatti, è particolarmente ostico ed occupa la seconda posizione in classifica con 12 punti, 5 in più dei bianconeri che devono comunque guardarsi alle spalle.

Queste le gare della sesta giornata, in programma domenica 15 ottobre alle 15:

Poggibonsi – Real Forte Querceta (sabato 14 ottobre ore 15)

Figline – Aquila Montevarchi

Follonica Gavorrano – Grosseto

Livorno – Tau Altopascio

Mobilieri Ponsacco – Ghiviborgo

Cenaia – Orvietana

Sangiovannese – San Donato Tavarnelle

Seravezza Pozzi – Sansepolcro

Trestina – Pianese