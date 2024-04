Calcio serie C, Formisano resta al Perugia fino al 2027

Il Perugia guarda al futuro. O per lo meno ci prova. L'obbiettivo questa volta è quello di dare continuità ad un progetto tecnico incentrato per lo più sulla valorizzazione dei giovani e quello di Alessandro Vittorio Formisano, alllo stato attuale, non può che rappresentare il profilo ideale.

Il tecnico (nella foto sottostante, tratta sempre dal sito ufficiale del Grifo, mentre appone la firma), subentrato un girone fa a Francesco Baldini, ha firmato proprio alla vigilia del match di Cesena il rinnovo del contratto fino al 2027; la notizia si è appresa al termine della rifinitura di questa mattina.

La nota della società

"AC Perugia Calcio è lieto di annunciare il rinnovo del contratto dell’allenatore Alessandro Vittorio Formisano fino al 30 giugno 2027.

Con questo accordo il Club vuole continuare il proprio percorso di crescita e rinnovamento proseguendo il lavoro iniziato alcuni mesi fa dal tecnico stesso.

A lui e al suo staff l’augurio di buon lavoro sulla panchina biancorossa".