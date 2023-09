Calcio, Serie D Girone E: i risultati della terza giornata

Squadra in casa

La terza giornata del campionato di Serie D Girone E si apre con la vittoria del Livorno per 3 a 1 sul campo della Mobilieri Ponsacco nell'anticipo di ieri. Nel fitto programma di oggi, spicca la sconfitta di misura del Trestina in trasferta contro il Real Forte Querceta per 1 a 0.

Questi i risultati della terza giornata:

Mobilieri Ponsacco – Livorno 1 – 3 (giocata ieri)

Aquila Montevarchi – Cenaia 1 – 1

Ghiviborgo – Poggibonsi 2 – 1

Grosseto – Seravezza Pozzi 2 – 1

Orvietana – Follonica 0 – 0

Pianese – Sangiovannese 3 – 1

Real Forte Querceta – Trestina 1 – 0

San Donato Tavarnelle – Figline 0 – 0

Sansepolcro – Tau Calcio 0 – 4